On Numara sonuçları açıklandı 21 Ekim (MPİ çekiliş sonucu ikramiye sorgulama)

Pazartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu On Numara'da bu akşam 898. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın büyük bir umutla şansını denediği On Numara'da kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...



21 EKİM 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



1, 5, 7, 19, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 55, 58, 61, 68, 71, 72









ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI