21.10.2019 - 21:20 |
On Numara sonuçları açıklandı 21 Ekim (MPİ çekiliş sonucu ikramiye sorgulama)
Sevilen şans oyunu On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam düzenlendi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve büyük heyecan yaşadığı günün On Numara sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 21 Ekim On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı...
Pazartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu On Numara'da bu akşam 898. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın büyük bir umutla şansını denediği On Numara'da kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...
21 EKİM 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
1, 5, 7, 19, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 55, 58, 61, 68, 71, 72
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2012 yılında öldürülen Rus milletvekili ve ailesinin cesetleri bulunduRusya'da, 2012 yılında öldürülen Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu. Sidorova ailesinin ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen Temmuz ayında gözaltına alınan suç örgütü lideri Oleg Shishkanov'un, milletvekilden zorla almak istediği bazı arsa tapularını vermemesi nedeniyle katliamı gerçekleştirdiği öne sürüldü.