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25.11.2019 - 21:20 |

On Numara sonuçları açıklandı 25 Kasım (MPİ çekiliş ikramiye bilet sonucu sorgulama)

Pazartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu On Numara'da bu akşam 903. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın büyük bir umutla şansını denediği On Numara'da kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara sonuçları açıklandı 25 Kasım (MPİ çekiliş ikramiye bilet sonucu sorgulama)

Sevilen şans oyunu On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam düzenlendi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve büyük heyecan yaşadığı günün On Numara sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 25 Kasım On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

25 KASIM 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3, 7, 9, 15, 16, 22, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 80

On Numara sonuçları açıklandı 25 Kasım (MPİ çekiliş ikramiye bilet sonucu sorgulama)




ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çin'in Türkiye'deki iki kültür varlığı iade edildiKültür ve Turizm Bakanlığı, bir İngiliz vatandaşı tarafından gönüllü olarak Fethiye Müzesi'ne teslim edilen Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait iki kültür varlığını törenle teslim etti.
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