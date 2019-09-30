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30.09.2019 - 21:21 |

On Numara sonuçları açıklandı! (30 Eylül çekiliş sonuç ikramiye sorgulama)

Sevilen şans oyunu On Numara'da haftanın çekilişi bu akşam düzenlendi. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği ve büyük heyecan yaşadığı günün On Numara sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 30 Eylül On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları açıklandı! (30 Eylül çekiliş sonuç ikramiye sorgulama)

30 Eylül On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Pazartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu On Numara'da haftanın kazandıran numaralarını bir araya getirdik. Peki bu hafta On Numara'da hangi numaralar zengin etti? İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

30 EYLÜL 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara sonuçları açıklandı (30 Eylül çekiliş sonuç ikramiye sorgulama)




ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Askeri kargo uçağı, gökdelenlerin arasında uçtuAvustralya'da düzenlenen hava şovunda, gökdelenlerin arasından uçan askeri kargo uçağı, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Her yıl düzenlenen hava şovuna katılımın hayli yüksek olduğu açıklandı.
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