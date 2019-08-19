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19.08.2019 - 21:23

On Numara sonuçları belli oldu (19 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)

On Numara'da haftanın çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta büyük bir merakla beklenen On Numara saat 21:15'te gerçekleştirildi. Peki 19 Ağustos On Numara çekiliş sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı?

On Numara sonuçları belli oldu (19 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)

19 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara'da bu haftanın sonuçlarını sizler için derledik. İşte 889. hafta On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara sonuç sorgulama ekranı...

19 AĞUSTOS 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3, 7, 10, 12, 17, 20, 22, 26, 28, 35, 38, 42, 45, 49, 50, 61, 62, 70, 72, 74, 77, 78

On Numara sonuçları belli oldu (19 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)





ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Mor boyalı koyunlarla kortej yürüyüşüUNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Denizli'nin Çal ilçesindeki 846 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" etkinliği öncesi mor renge boyanmış koyunlar ve çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.
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On Numara sonuçları belli oldu (19 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)

On Numara sonuçları belli oldu (19 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)

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