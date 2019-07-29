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29.07.2019 - 21:20

On Numara sonuçları belli oldu (29 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)

On Numara'da haftanın çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta büyük bir merakla beklenen On Numara saat 21:15'te gerçekleştirildi. Peki 29 Temmuz On Numara çekiliş sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı?

On Numara sonuçları belli oldu (29 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)

29 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara'da bu haftanın sonuçlarını sizler için derledik. İşte 886. hafta On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara sonuç sorgulama ekranı...

29 TEMMUZ 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI


3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 23, 26, 35, 36, 42, 46, 49, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 76

On Numara sonuçları belli oldu (29 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)




ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

3 yaşındaki çocuk ölümden döndüZonguldak’ta yakınları ile denize giren 3 yaşındaki Burak P., çocuk boğulma tehlikesi geçirerek ölümden döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtulan küçük Burak’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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