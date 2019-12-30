30.12.2019 - 21:56 |
On Numara sonuçları belli oldu (MPİ 30.12.2019 On Numara kazandıran numaraları)
Yılın son On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın oynayıp şansını denediği On Numara çekiliş sonuçlarına ilişkin en çok merak edilen sonuç sorgulama ekranını derledik. İşte 908. hafta On Numara çekiliş sonuçlarının ayrıntıları...
Pazartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu On Numara'da bu akşam 908. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın büyük bir umutla şansını denediği On Numara'da kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 30 Aralık On Numara çekiliş sonuçları...
30 ARALIK 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
2, 7, 11, 31, 37, 39, 40, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 67, 68, 72, 73, 75, 77
ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
İstanbul'u şiddetli rüzgar esir aldı:İstanbul Avcılar'da dış cephe yapılması için binaya sabitlenen 15 metrelik iskelenin bağlantıları koptu. Bağlantıları kopan iskeleye müdahale için cadde trafiğe kapatılırken, rüzgarda adeta yaprak gibi sallanan iskele kameralar tarafından kaydedildi.