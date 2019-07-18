Tutuklanan komşu Uğur Koçyiğit hakkında “cinsel istismar” ve “kasten öldürme” suçundan açılan davanın ikinci duruşması Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüldü. Tanıkların ifadelerinin dinlendiği mahkemede, Eylül’ü en son olay günü gördüğünü belirten Hatice Yağlıkara şunları söyledi: “Annemle balkonda otururken, Eylül’ü bisiklet sürerken gördük. Eylül bisikletle oturduğumuz yerin yukarısında bulunan yokuşa yöneldi. O yol Uğur’un evine gidiyor. Aynı gün Uğur beni arayıp annesinin yanımda olup olmadığını sordu.”

Babanın tepkisi

Hatice Yağlıkara, olaydan bir gün sonra tutuksuz sanık Huriye Koçyiğit’in evine geldiğini ve olaydan oğlu Uğur Koçyiğit’i sorumlu tuttuklarını söylediğini belirtti. Hatice Yağlıkara’nın beyanı sırasında Eylül’ün babası Halil İbrahim Yağlıkara, “Ona sanık deme, katil de cani de” diyerek tepki gösterdi. Tanıkların dinlenmesinin ardından Halil İbrahim Yağlıkara’nın avukatı, sanığın annesi Huriye Koçyiğit’in yardım ve yataklıktan değil, doğrudan azmettirici olarak tutuklu yargılanmasını talep etti. Huriye Koçyiğit’in tutukluluk talebi reddedilirken, Uğur Koçyiğit’in tutukluluğunun devamına ve davanın 29 Eylül’e ertelenmesine karar verildi.

‘Annesi de tutuklanmalı’

Öldürülen Eylül’ün babası Halil İbrahim Yağlıkara duruşma çıkışında, “Katilin annesi Huriye Koçyiğit dışarıda. Ben Huriye Koçyiğit’in de tutuklanmasını istiyorum. Anne, oğul bir oldu evladımın yaşamına son verdiler. Canice, hunharca yavrumu öldürdüler. Anne ile oğulun müebbet hapis cezası almasını istiyorum, yüce adaletin bir an önce yerine getirilmesini istiyorum. O zaman belki biraz rahatlarım” dedi. UCIM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nden yapılan açıklamada da “Caniyle aynı salondaydık. Azmettiricisi olan annesi de oradaydı. O da tutuklanmalı” denildi.