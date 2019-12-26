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26.12.2019 - 10:18 | | İHA

Önce arkadaşını bıçakladı sonra hastaneye götürdü!

Kırşehir’de yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada yaraladığı arkadaşını hastaneye götüren yabancı uyruklu şahıs, gözaltına alındı.

Önce arkadaşını bıçakladı sonra hastaneye götürdü!

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu ismi öğrenilemeyen kişi ile A.P. arasında Savcılı Büyükoba köyünde çıkan sözlü tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesi sonrası arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan A.P., kendisini bıçaklayan arkadaşı tarafından Kaman İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. İlçe Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan A.P., Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede bir kişi gözaltına alındı.

 

 

Vatandaşa satacaklardı! Yılbaşı öncesi büyük operasyonİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde eğlence yerleri ve büfelere sahte içki satmak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 ton sahte içki, 2 buçuk milyon sahte bandrol ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.
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