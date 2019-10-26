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26.10.2019 - 23:14 | | DHA

Önce ateş açtı, ardından traktörle ezdi: 1 ölü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, iki grup arasında çıkan arazi tartışmasında Z.P.'nin önce pompalı tüfekle ateş açtığı, ardından traktörle üzerinden geçtiği Tarık Gök hayatını kaybetti. Olayda H.K. ve M.G. ise yaralandı.

Önce ateş açtı, ardından traktörle ezdi: 1 ölü

 

Olay, akşam saatlerinde Mecidiye köyünde meydana geldi. O.P., Z.P. ve K.Y. ile husumetli oldukları Tarık Gök, H.K. ve M.G. tarlada karşılaştı. İddiaya göre, Tarık Gök'ün tarlayı süren O.P. ve Z.P.'ye arazinin kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktı.  Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.P. traktöründeki pompalı tüfeği alarak Tarık Gök ve H.K.'nın üzerine ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Tarık Gök ve H.K. yaralandı. Ardından Z.P. traktöre binip yaralı Tarık Gök ve M.G.'nin üzerinden geçti. Traktörün altında ezilen Tarık Gök ve M.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tarık Gök, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. M.G. ve H.K. ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

Jandarma, olayla ilgili O.P. ve  Z.P. ile birlikte toplam 7 kişiyi gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

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