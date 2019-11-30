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30.11.2019 - 07:51 | | DHA

Önce ateş ettiler, sonra dövdüler!

İstanbul Maltepe'de sokakta alkol alan 2 kişi, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından silah kabzasıyla darp edildi. Polis, kayıplara karışan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Önce ateş ettiler, sonra dövdüler!

 

Olay, Girne Mahallesi Çiftlik Sokak'ta sabaha doğru saat 05.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokaktaki bir iş yerinin önünde alkol alan 2 kişi ile yanlarına gelen otomobildeki kimliği belirsiz 4 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada otomobilden inen 4 kişilik gruptan birisi silahla havaya ateş açarak alkol alan 2 kişiyi elindeki silahın kabzasıyla darp etti.

Silah ve bağrışma seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE CEP TELEFONU VE BOŞ KOVAN BULUNDU

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Maltepe Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, sokakta bir süre delil araştırması yaptı. İncelemelerde, şüphelilere ait olduğu düşünülen bir cep telefonu ile 2 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kayıplara karışan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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