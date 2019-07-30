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30.07.2019 - 11:49| İHA

Önce babasıyla tartıştı sonra evi ateşe verdi!

İstanbul Pendik’te iddiaya göre ailece oturdukları apartmandan kendi payını isteyen şahıs ile babası arasında kavga çıktı. Aile bireylerinin de dahil olduğu kavgada iki kişi yaralandı. Babasıyla tartışan şahıs hızını alamayarak ailece oturdukları apartmanın çatı katını ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Önce babasıyla tartıştı sonra evi ateşe verdi!
Önce babasıyla tartıştı sonra evi ateşe verdi!
Önce babasıyla tartıştı sonra evi ateşe verdi!
Önce babasıyla tartıştı sonra evi ateşe verdi!
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Olay Pendik Kurtköy Mahallesinde saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre bir şahıs, ailece oturdukları apartmandan kendi payını babasından istedi. Ardından baba ile oğul arasında tartışma yaşandı. Diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışmada arbede yaşandı. Olayda iki kişi hafif yaralandı. Tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan şahıs, bu sefer apartmanın çatı katını ateşe vererek yangına sebep oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de kavga eden aile bireylerini ayırmak için havaya ateş açtı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken bir şahıs da gözaltın alındı

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardıPendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi. Kararın ardından hamile kadın gözyaşı döktü.
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