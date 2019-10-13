Önce köyler temizleniyor

Harekâta katılan SMO güçleri, Tel Abyad’ın doğusundaki Tel Yabse köyünde görüntülendi. Köyün kontrolünü sağlayan SMO güçleri, diğer noktaları ele geçirmek için güneye doğru ilerledi. Dün sabah saatlerinden itibaren Akçakale yönünden gelen TSK’ya ait zırhlı araçlar ile SMO askerleri de sınırı geçerek Tel Abyad kırsalına gitti. Bazı SMO askerleri gazetecilere en kısa zamanda Tel Abyad’ı teröristlerden temizleyeceklerini söyledi.



Terör örgütü işgalinden temizlenen köylerde halka can ve mal güvencesi veren SMO komutanlarının görüntüleri de sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, SMO komutanlarından Yusuf Abbud’ın kurtarılan Tel Yabse köyü sakinleriyle buluşması, halkla yakından ilgilenmesi ve güvence vermesi geniş yer buldu. Abbud, sivillere yönelik konuşmasında, “Bütün dünyaya sesleniyoruz. Biz sevgili Suriye’de Suriye Milli Ordusu olarak Ermeni, Hıristiyan, Arap, Türkmen, Kürt ayırt etmeyiz” dedi.



Barış Pınarı Harekâtı’nı takip eden gazetecilere yönelik saldırılara Mardin’in Nusaybin ilçesinden sonra Akçakale’de yenisi eklendi. YPG/PKK’lı teröristlerinin attığı havanlar, Milliyet muhabiri Namık Durukan’ın da aralarında bulunduğu gazetecilerin kaldığı otelin yakınına düştü.Barış Pınarı Harekâtı’nı takip eden gazetecilere yönelik saldırılara Mardin’in Nusaybin ilçesinden sonra Akçakale’de yenisi eklendi. YPG/PKK’lı teröristlerinin attığı havanlar, Milliyet muhabiri Namık Durukan’ın da aralarında bulunduğu gazetecilerin kaldığı otelin yakınına düştü.Teröristlerin işgalindeki Tel Abyad’dan, Akçakale ilçe merkezine havan saldırısı düzenlendi. Havanlar, Milliyet muhabiri Namık Durukan’ın da içinde yer aldığı ve gazetecilerin Akçakale’de kaldığı otelin çok yakınına düştü.



Atılan üç havan mermisinin ikisi patlamazken, patlayan mermilerden biri de yaralanmaya neden olmadı. Olay sonrası otelde büyük panik yaşanırken gazeteciler saldırıdan kurtulmak için otelin içinde ve merdiven altlarında güvenli noktalara sığındı. Güvenlik güçleri, can güvenlikleri açısından gazetecilerden oteli boşaltmaları istendi.



Durukan, saldırı anını şu sözlerle anlattı: “Saat 10.00 sıralarında, sınırdan Tel Abyad’a doğru zırhlı araçlar eşliğinde yoğun bir sevkiyat yapılıyordu. Biz de otelden çıktık ve sevkiyatı görüntülemek için sınıra doğru hareket ettik. Bir süre sonra otele dönüş yaptık. Otele varmamızla birlikte Tel Abyad tarafından Akçakale’ye havan atışı başladı. Havanlardan ikisi otelin dibindeki gümrük duvarının yakınına düştü. Büyük panik havası oluştu, herkes merdiven altılarına ve korunaklı yerlere sığındı. Otelde kendimizi korumaya çalıştık. Havanlar patlamamasına rağmen büyük gürültü oluştu. Daha sonra güvenlik güçleri geldi ve çevrede emniyet alındı.”