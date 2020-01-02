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02.01.2020 - 17:11 | | DHA

Önce otomobile sonra kaldırıma çarptı!

Afyonkarahisar’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce park halindeki otomobile ardından kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza anı, mobese kamerasınca anbean kaydedildi.

Önce otomobile sonra kaldırıma çarptı!

Afyonkarahisar'da, aralık ayında meydana gelen kazanın mobese kamerası görüntüleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Görüntülere göre, caddede giden sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun sağ tarafında park halindeki otomobile ardından sol tarafta kaldırımdaki ağaca çarparak, durdu. Kazada yaralanan olmadı.

 

 

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