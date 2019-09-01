Ã–nce Sinop sonra Adana... KorkunÃ§ ÅŸÃ¼phe

YangÄ±n, Dikmen ilÃ§esi Kerim kÃ¶yÃ¼ AhmetoÄŸlu Mahallesi mevkiinde dÃ¶rt farklÄ± noktada baÅŸladÄ±. Orman yangÄ±nÄ±na bÃ¶lgenin dik ve yokuÅŸ olmasÄ±, ulaÅŸÄ±m imkanÄ± olmamasÄ± nedeniyle Gerze Orman Ä°ÅŸletme ÅžefliÄŸine baÄŸlÄ± yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme birimlerinin mÃ¼dahale edemediÄŸi ve durumun Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±na bildirilmesi neticesinde bakanlÄ±ÄŸa ait bir yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopterinin kÄ±sa sÃ¼re zarfÄ±nda yangÄ±n bÃ¶lgesine geldiÄŸi belirtildi.

Neden ve nasÄ±l Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z bilinemeyen yangÄ±na Sinop, Gerze ve Boyabat Orman Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± arazÃ¶z ve yangÄ±n tankerlerinin intikal ettiÄŸi, fakat coÄŸrafik yapÄ±dan dolayÄ± yangÄ±n araÃ§larÄ±nÄ±n kullanÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri rÃ¼zgarÄ±n olmamasÄ± yangÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§tiÄŸini, ortalama iki dÃ¶nÃ¼m alanÄ±n yanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini ifade etti.

Yetkililer, Gerze Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olayla ilgili soruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenilirken, Jandarma Olay Yeri inceleme birimlerinin de yangÄ±nla ilgili araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

PozantÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± BÃ¼rÃ¼cek YaylasÄ± PaÅŸayurdu mevkisinde evlerin yakÄ±nlarÄ±nda ormanlÄ±k alanda henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°tfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len yangÄ±nda 15 metrekarelik alan zarar gÃ¶rdÃ¼.

Ã–te yandan bÃ¶lgede oturan vatandaÅŸlar, polise "yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± alanÄ±n piknik bÃ¶lgesi olmayÄ±p alevler yÃ¼kselmeden Ã¶nce Ã§antalÄ± ve sakallÄ± iki kiÅŸinin yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeden hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" gÃ¶rdÃ¼kleri bilgisini verdi.

Bunun Ã¼zerine polis bÃ¶lgede arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

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