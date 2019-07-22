Önce tanıştı sonra bıçakladı!

Olay Yıldırım'a Hacıseyfettin Mahallesi Karadavut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zahit Y, uzun zamandır aşık olduğu H.N'nin iş yerine geldi. Bir süre burada tartışan ikiliden Zahit Y, üzerindeki bıçakla kadını bıçaklamaya başladı. H.N'yi 2 yerinden bıçaklayan Zahit Y, daha sonra aynı bıçakla kendini karın boşluğundan yaraladı.

İddiaya göre, Zahit Y., Hülya N.'nin tuhafiye dükkanına gitti. Zahit Y., Hülya N.'ye arkadaşlık teklifi etti. Hülya N. ise reddetti. Bunun üzerine ikili tartışmaya başladı. Zahit Y. yanında getirdiği bıçak ile Hülya N.'yi 3 yerinden bıçaklayarak, yaraladı. Ardından da bıçağı karnına saplayarak, intihar girişiminde bulundu.

Çığlıkları duyan esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Hülya N. ile Zahit Y.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı tedavi altına alınırken, polis soruşturma başlattı.