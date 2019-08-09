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09.08.2019 - 18:58| DHA

Önce yakınlarını aradı sonra da... Korkunç son

Denizli'nin Honaz ilçesinde, yakınlarını arayıp, intihar edeceğini söyledikten sonra otomobilini 100 metrelik uçuruma süren Galip T. (68), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Önce yakınlarını aradı sonra da... Korkunç son

Ankara'da yaşayan ve bir süre önce eşinden boşandığı ileri sürülen Galip T., saat 10.00 sıralarında Denizli'nin Honaz ilçesine geldi. Honaz Kalesi'ne çıkan Galip T., yakınlarını arayıp, helallik istedikten sonra 06 DG 2890 plakalı otomobilini 100 metrelik uçuruma sürdü.

Önce yakınlarını aradı sonra da... Korkunç son

Takla atarak uçuruma yuvarlanan otomobili fark eden çevre sakinleri, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtarılan Galip T., kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Galip T.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

Önce yakınlarını aradı sonra da... Korkunç son

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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