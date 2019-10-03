‘Önce yaya sonra hayat’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve emniyet yetkilileri, Ankara’da Orhan Cemal Fersoy İlkokulu önü ve Akay kavşağındaki “yaya geçidi nöbetleri”ne katıldı. Bakan Soylu, “44 bin ışıksız yaya geçidinin 20 bininde şu an görevdeyiz” dedi. Soylu, yayalara ilk geçiş hakkını veren kanunun Ekim 2018’de yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Söz konusu kanunla kavşaklarda ve trafik lambaları olmayan geçitlerde yayalara öncelik tanındığını belirten Soylu, yapılan çalışmalarla yaya geçitlerinde meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm oranlarının yüzde 34.5 azaldığını bildirdi.

Yaya ölümleri azaldı

Soylu şöyle devam etti:

“6 bini okul önü olmak üzere, 20 bin yaya geçidinde yaya görselleri oluşturduk. ‘Önce yaya, önce hayat’ diyen ve sürücüleri dikkatli olmaya sevk eden, yayaya hakkını hatırlatan, farkındalık oluşturan bir süreci de özellikle yaya geçitlerinde, hem okulların önünde hem kavşaklarda bu görsellerle tamamlamaya çalışıyoruz. 44 bin ışıksız yaya geçidinin 20 bininde şu an görevdeyiz. Yapılan çalışmalar sonucunda trafik kazalarındaki ölüm oranları 2018’e göre, 9 ayda yüzde 30 azaldı. Yaya ölümlerinde 128 azalma söz konusu. Yani 128 daha az can kaybı yaşadık.”

20 bin polis nöbet tuttu

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019’un “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesi nedeniyle dün İzmir, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Osmaniye, Adana, Erzurum, Batman ve birçok yerde “Yaya Geçidi Nöbeti” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliklere valiler, emniyet müdürleri, komutanlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte ülke genelinde 20 bin polis nöbet tuttu. -DHA, AA