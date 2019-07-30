Son dakika: Önemli 'vize' kararı... Süre 10 yıla çıkarıldı!

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin, "Vize zorunluluğu ve esasları"nı düzenleyen bölümünde yapılan değişiklikle Türkiye'ye gelecek yabancılara, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkelerdeki Türk konsolosluklarından verilen vize süreleri, 10 yıl olarak değiştirildi. Önceki yönetmelikte söz konusu süre 5 yıl olarak yer alıyordu. Bu arada, veriliş tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanılmayan vizeler geçerliliğini yitirecek.