20.11.2019 - 07:50 | | MELTEM GÜNAY Antalya
Onkolojide ‘İz Bırakanlar’ Antalya’da toplandı
Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Antalya Şubesi tarafından, Antalya’da düzenlenen ‘Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi’nde Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bilim insanları bir araya geldi. 2008’de 42 yaşındayken hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Samur’un anısına yapılan zirvede, kanser alanında çalışan tüm disiplinler buluştu.
500’e yakın akademisyen ve genç kanser araştırmacısının katıldığı kongrede, ‘Yaşlılık ve Kanser İlişkisi’ni bu alanda önemli çalışmalar yapmış ABD South Carolina Üniversitesi’nden Prof. Dr. Besim Öğretmen, ‘Mikrobiyata Kanser İlişkisi’ni ise ABD Cold Spring Harbor Laboratuvarı’ndan Dr. Semir Beyaz anlattı.
‘Kanser Tedavisinde Mini Robotları’ Almanya Max Planc Enstitüsü’nden Dr. Metin Sitti, ‘Kanser Alanında Girişimsel Radyolojide Yenilikleri’ ABD Mayo Klinik Girişimsel Radyoloji Şefi Rahmi Öklü, ‘Radyoterapi Teknolojisinde Yenilikleri’ İsviçre Cheu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmut Özşahin anlattı. Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan katılımcılara bilime verdikleri katkılar için teşekkür etti.
Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada!Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.