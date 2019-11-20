Onkolojide ‘İz Bırakanlar’ Antalya’da toplandı

500’e yakın akademisyen ve genç kanser araştırmacısının katıldığı kongrede, ‘Yaşlılık ve Kanser İlişkisi’ni bu alanda önemli çalışmalar yapmış ABD South Carolina Üniversitesi’nden Prof. Dr. Besim Öğretmen, ‘Mikrobiyata Kanser İlişkisi’ni ise ABD Cold Spring Harbor Laboratuvarı’ndan Dr. Semir Beyaz anlattı.

‘Kanser Tedavisinde Mini Robotları’ Almanya Max Planc Enstitüsü’nden Dr. Metin Sitti, ‘Kanser Alanında Girişimsel Radyolojide Yenilikleri’ ABD Mayo Klinik Girişimsel Radyoloji Şefi Rahmi Öklü, ‘Radyoterapi Teknolojisinde Yenilikleri’ İsviçre Cheu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmut Özşahin anlattı. Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan katılımcılara bilime verdikleri katkılar için teşekkür etti.