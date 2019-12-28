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28.12.2019 - 07:50 | | İSTANBUL Milliyet

Onkolojide yeni yıl kutlaması

Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği (ÇOKSEV); İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Pediatrik-Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı’nda takip ve tedavi gören çocuklar için yeni yıl kutlaması düzenledi.

Onkolojide yeni yıl kutlaması

Organizasyon, kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri için moral kaynağı oldu. ÇOKSEV Derneği Başkanı Prof. Dr. Rejin Kebudi burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık yüzde 75’i erken tanı, çok disiplinli kemoterapi, radyoterapi, cerrahi bir yaklaşımla iyileştirilebiliyor. Ancak çocukların bu uzun ve zorlu tedavi süreçlerinde, mutluluklar yaratan, yaşama bağlılıklarını artıran moral destekler de oldukça önem taşıyor. Bu doğrultuda çocuklara moral verecek ve onları mutlu edecek çeşitli organizasyonlar çok önemli. Yeni yılın gelişini kutlamak için yaptığımız bu organizasyonda da çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek istedik. Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği gönüllü annelerine, hediyeleriyle katkıda bulunan Rotary 2420 bölge eşlerine, hayırsever dostlarımıza, destek olan, sanatçılarımıza, teşekkür ediyoruz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
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