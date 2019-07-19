Önlisans (2 yıllık) bölümlerin taban puanları ve üniversite kontenjanları

YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından Önlisans bölümleri adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Devlet Üniversitelerinin yanı sıra özel üniversitelerininde kontenjan ayırdığı Meslek Yüksekokullarında iki yıllık bölümler incelendiğinde özel üniversitelerde minimal seviyede tutulurken Devlet Üniversitelerinde bu sayı iki katına yükseliyor.

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