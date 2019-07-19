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19.07.2019 - 12:15

Önlisans (2 yıllık) bölümlerin taban puanları ve üniversite kontenjanları

YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından Önlisans (2 yıllık) bölümlerin taban puanları ve kontenjanları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Önlisans bölümleri arasında Aşçılık, Ağız ve Diş Sağlığı, Bankacılık ve Sigorta Yönetimi, Anestezi, Mekatronik, Bilgisayar Programcılığı gibi birçok bölüm yer alıyor. Üniversitelerin 2 yıllık (önlisans) programları için özel üniversitelerin %50, %100 burslu eğitim imkanları bulunuyor. Önlisans taban puanlar 200 puandan başlayarak devam ediyor.

Önlisans (2 yıllık) bölümlerin taban puanları ve üniversite kontenjanları

 

YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından Önlisans bölümleri adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Devlet Üniversitelerinin yanı sıra özel üniversitelerininde kontenjan ayırdığı Meslek Yüksekokullarında iki yıllık bölümler incelendiğinde özel üniversitelerde minimal seviyede tutulurken Devlet Üniversitelerinde bu sayı iki katına yükseliyor.

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Önlisans (2 yıllık) bölümlerin taban puanları ve üniversite kontenjanları

Önlisans (2 yıllık) bölümlerin taban puanları ve üniversite kontenjanları

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