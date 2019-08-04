Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir...

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Önümüzdeki günlerin hava durumu dereceleri nasıl olacak? İşte Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinin hava durumu tahminleri...

Karadeniz Bölgesi'nde Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültültülü sağanak yağışların Pazar günü sabah ve öğle saatleri arasında (06:00 - 15:00) Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle ve akşam saatleri arasında (15:00 - 21:00) Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2); Pazar gece ve Pazartesi sabah saatleri arasında (04.08.2019 22:00 - 05.08.2019 10.00) Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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