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06.10.2019 - 02:59 | | İHA

Önündeki aracı sollamaya çalışınca... 2 ölü, 2 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Önündeki aracı sollamaya çalışınca... 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Türkeli-Güzelkent karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi.  Türkeli İlçesinden Güzelkent istikametine seyir halinde olan Gülat Elmas idaresindeki 55 PL 750 plakalı otomobil, Belediye Mezarlığı mevkisinde önündeki aracı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Tahir Özçelik yönetimindeki 57 AAF 871 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, Basri Özçelik olay yerinde, otomobil sürücüsü Gülat Elmas ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Tahir Özçelik ve Bahri Özçelik, Türkeli Devlet Hastanesinde kaldırılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
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