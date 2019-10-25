Onur Atilla kimdir, kaç yaşında? Onur Atilla biyografisi

Onur Atilla birçok dizi ve sinema filminde rol almasının yanı sıra popülerliği Güldür Güldür Show'da yakaladı. Tiyatro ile lise yıllarında tanışan Onur Atilla 18 Mayıs 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatroya olan ilgisi kariyerini bu şekilde yönlendirmesine neden oldu ve Anadolu Üniversitesi ile birlikte PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümlerinden mezun oldu.

ONUR ATİLLA FİLMOGRAFİ

Cici Babam, sinema filmi - 2018

Salur Kazan, sinema filmi - 2017

Dedemin Fişi, ( Vecdi) Sinema filmi - 2016

Eyyvah Eyvah 3, Sinema filmi - 2014

Güldür Güldür, (İbrahim Çekiç)

Kavak Yelleri,

Şen Yuva, TV Dizisi

Huzurum Kalmadı, TV Dizisi

Kahve Bahane, TV dizisi

Yola Çıkmak, Sinema filmi

Hareket Sekiz, Sinema filmi