25.10.2019 - 20:56 |
Onur Atilla kimdir, kaç yaşında? Onur Atilla biyografisi
Güldür Güldür Show'un sevilen isimleri arasında yer alan Onur Atilla kariyerine Lise yıllarında tiyatro ile tanışması ile adım attı. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Onur Atilla, Güldür Güldür'de hayat verdiği birçok karakter ile izleyicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. İşte Onur Atilla hakkında merak edilenler...
Onur Atilla birçok dizi ve sinema filminde rol almasının yanı sıra popülerliği Güldür Güldür Show'da yakaladı. Tiyatro ile lise yıllarında tanışan Onur Atilla 18 Mayıs 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatroya olan ilgisi kariyerini bu şekilde yönlendirmesine neden oldu ve Anadolu Üniversitesi ile birlikte PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümlerinden mezun oldu.
ONUR ATİLLA FİLMOGRAFİ
Cici Babam, sinema filmi - 2018
Salur Kazan, sinema filmi - 2017
Dedemin Fişi, ( Vecdi) Sinema filmi - 2016
Eyyvah Eyvah 3, Sinema filmi - 2014
Güldür Güldür, (İbrahim Çekiç)
Kavak Yelleri,
Şen Yuva, TV Dizisi
Huzurum Kalmadı, TV Dizisi
Kahve Bahane, TV dizisi
Yola Çıkmak, Sinema filmi
Hareket Sekiz, Sinema filmi