Onur Saylak kimdir? Onur Saylak kaç yaşında?

(İletişim Fakültesi Tiyatro Topluluğu). Amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Bundan sonra hayatının geri kalanını aktör olarak sürdürmeye karar verdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı. Hemen kabul gördü ve kendini tamamen oyunculuğa odakladı. Bilkent Üniversitesi’nde eğitim gördüğü süre boyunca Ankara Devlet Tiyatrolarında Getto ve Üç Kuruşluk Opera oyunlarında, ve Bilkent Tiyatrosunda Nâzım Hikmet’in Her Şeye Rağmen adlı oyunu da dahil birkaç tiyatro oyununda yer aldı.

Hisarbuselik dizisinde "Çetin" isimli karakteri canlandırdı. Kod Adı dizisiyle izleyici kitlesini genişletti. Ayrıca TED Koleji’nde tiyatro yönetmeni olarak da çalıştı. Sesinin şarkı söylemeye uygun olmasından dolayı üniversite korosunda yer aldı ve müzikal tiyatro ile ilgilendi (Biedermann ve Kundakçılar). Bazı tiyatro oyunları için şarkı sözleri yazdı. TRT 2 televizyonunda Hadi Gidelim (2003) isimli 13 bölümlük bir gençlik programı sundu. Sinema dünyasına da 6 Haziran 2008 tarihinde 15. Altın Koza Film Festivali kapsamında ilk kez gösterime giren ve aynı zamanda en iyi film ödülünü kazanan Sonbahar adlı sinema filmiyle adım atmıştır. Daha sonra Güz Sancısı filminde de rol almıştır. 2009 yılında ise Yılmaz Güney Özel Ödülü alan Nesli Çölgeçen'in yönettiği Denizden Gelen filminde başrolde oynamıştır.

28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan Tuba Büyüküstün ile evlenmişti.

Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün, 6 yıllık evlilikten sonra 2017’de boşanmıştır.

B.i.t arts adında bir şirket kurup film sektörüne giriş yapmıştır. İlk kısa film deneyimi olan filmde eşi Tuba Büyüküstün başrol oynamaktadır. Aynı zaman da filmin yönetmenliğini de yapmıştır.

Rol aldığı diziler



Kuzgun (2019- ) - Ferman Koruoğlu

Çukur (2019) - Veli Cevher (konuk)

Çarpışma (2018-2019) - Veli Cevher

Vatanım Sensin (2016) - Tevfik

Hatırla Gönül (2015) - Tekin

Hayat Ağacı (2014) - Cengiz

Ağır Roman Yeni Dünya (2012) - Janti Metin

Sensiz Olmaz (2011) - Aydın

Gönülçelen (2010-2011) - Levent

Nefes (2009) - Ateş

Asi (2007) - Tilki Ziya

Kod Adı: Kaos (2007) - Erkan Karaca

Kod Adı (2006) - Erkan Karaca

Hisarbuselik (2006) - Çetin

Ne Seninle Ne Sensiz (2005) - Batanay

Yabancı Damat (2004) - İhsan

Aşk Buraya Uğramıyor (2003)

Bizim Evin Halleri (2000)



Filmleri



Rüzgarın Hatıraları (2015) - Aram

Mavi Dalga (2014) - Fırat

Denizden Gelen (2009) - Halil

Güz Sancısı (2008) - Tüy Üfleyen Adam

Sonbahar (2007) - Yusuf



Yönetmen



Daha - 2017

Şahsiyet - 2018