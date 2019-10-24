Onur Tuna kimdir? Onur Tuna yaşı ve boyu

Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterini canlandıran Onur Tuna daha önce Yasak Elma'da Alihan rolü ile seyirci karşısına çıkmıştı. Peki, kimdir Onur Tuna?

Onur Tuna 2 Temmuz 1985 Çanakkale doğumlu. Filinta ve Bi Küçük Eylül Meselesi adlı yapımlarla adını duyurdu.

1.97 cm boyundaki oyuncu, lisanslı basketbol, voleybol, masa tenisi ve futbol oynamıştır. 15 yaşında lisanslı basketbolcu olarak Bursa Oyak Renault'a transfer oldu. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti. Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde 2,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı ve Neşe Erberk Ajans’ta 4 yıl fotomodellik yaptı.

İstanbul'a geldiğinde ise Üç Mota Ümit Çırak'la, Rodin'in Heykelleri metodunu öğreten Ayla Algan'la bir yıl, sekiz ay Craft Tiyatro gibi özel tiyatrolarda ve son olarak Yasak Elma dizisindeki Alihan Taşdemir karakteri için Saim Güveloğlu ile metod ve kamera önü oyunculuğu çalıştı.

2011, Hayat Devam Ediyor dizisiyle oyunculuk hayatına adım atan oyuncu, sürecinde Cesur Yürek dizisi, Ağır Romantik filminde rol aldı. FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2004 Bi Küçük Eylül Meselesi Atıl

2004 Bi Küçük Eylül Meselesi Atıl

2019 Ağır Romantik Kerem Babayiğit

2011-2012 Hayat Devam Ediyor Siraç Bakırcı

2013 Huzur Sokağı Ali Taner Atahan

2014-2016 Filinta Filinta Mustafa

2016-2017 Cesur Yürek Ömer Korkmaz

2018-2019 Yasak Elma Alihan Taşdemir

2019- Mucize Doktor Ferman Eryiğit