Onur Ünlü yaşı kaç? Onur Ünlü filmleri
Leyla ile Mecnun dizisi yönetmenliği ile büyük çıkış yakalayan Onur Ünlü, çok sayıda dizi ve filmde senaristlik ve yönetmenlik yapmıştır. Son dönemde 1992 doğumlu Hazar Ergüçlü ile olan ilişkisi ile magazin gündeminde yer alan Onur Ünlü kaç yaşındadır? İşte Onur Ünlü filmleri ve dizileri...
Onur Ünlü 24 Haziran 1973, İzmit doğumlu. 1993-1998 yılları arasında Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla birçok şiir yazmıştır. Yazdığı şiirleri Gidiyorum Bu adlı kitapta toplamıştır.
2006 yılında ilk sinema deneyimi olan Polis adlı ilk sinema filminin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi.
2011-2013 yılları arasında ise Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini üstlendi. Dizi birçok başarıya imza attı. Sosyal medyada fenomen haline dönüşen dizi 3. sezon sonunda yayından kaldırıldı. Bu diziye devam ederken 2012-2013 yıllarında ise Şubat dizisinin genel yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Ben de Özledim adlı dizinin yönetmenliğini üstlenmiş, aynı zamanda bu dizide Onur Ünlü rolü ile kendisini canlandırmıştır.
Ayrıca Onur Ünlü Leyla ile Mecnun ekibiyle kurulan ve daha sonra "Bizim işimiz bu değil" diyerek rafa kaldırılan Leyla The Band grubunda davulcudur. Grup bir dönem konserler vermiştir.
ONUR ÜNLÜ FİLMLERİ
1999 Deli Yürek Tretman
Tasarım Oyuncu (Umur)
2004 İstanbul Şahidimdir Senarist
2004 Görünmez Adam Senarist
2004 Kalbin Zamanı Senarist
2005 Körfez Ateşi Senarist
2005 Beşinci Boyut Yönetmen
Senarist
2006 Polis Yapımcı, yönetmen, senarist
2006 Sırça Köşk Senarist
2007 Çocuk Yönetmen
senarist
2007 Kör Aşık Senarist
2008 Nerede Kalmıştık Yönetmen
2008 Gazi Senarist
2008 Büyük Buluşma Senarist
2008 Güneşin Oğlu Yönetmen, senarist
2009 Kısa'ca Ramazan: Kamil İnsan Yönetmen, senarist
2009 Beş Şehir Yönetmen, senarist
2009 Acemi Müezzin Yönetmen
2009 Acı Aşk Senarist
2011-2013 Leyla ile Mecnun Yönetmen
2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi Yönetmen, senarist
2012-2013 Şubat Genel Yönetmen
2012 Tek Ölüm Yetmez Yönetmen
2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Yönetmen, senarist
2013-2014 Ben de Özledim Yönetmen, oyuncu (Onur)
2014 İtirazım var Yönetmen, senarist
2015 Beş Kardeş Yönetmen, Senarist
2015 Uzaklarda Arama Senarist
2017 Kırık Kalpler Bankası Yönetmen, Senarist
2017 Put Şeylere Yönetmen, Senarist
2017 Görünen Adam Yönetmen, Senarist
2017 Cingöz Recai Yönetmen
2018 Dudullu Postası Yönetmen
2018 Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok Yönetmen, Senarist
2018 Gerçek Kesit: Manyak Yönetmen
2018 Sevgili Komşum Senarist
2019 Topal Şükran Ve Maceraları Yönetmen, Senarist