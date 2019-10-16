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16.10.2019 - 11:27 |

Onur Ünlü yaşı kaç? Onur Ünlü filmleri

Leyla ile Mecnun dizisi yönetmenliği ile büyük çıkış yakalayan Onur Ünlü, çok sayıda dizi ve filmde senaristlik ve yönetmenlik yapmıştır. Son dönemde 1992 doğumlu Hazar Ergüçlü ile olan ilişkisi ile magazin gündeminde yer alan Onur Ünlü kaç yaşındadır? İşte Onur Ünlü filmleri ve dizileri...

Onur Ünlü yaşı kaç? Onur Ünlü filmleri

Onur Ünlü 24 Haziran 1973, İzmit doğumlu. 1993-1998 yılları arasında Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla birçok şiir yazmıştır. Yazdığı şiirleri Gidiyorum Bu adlı kitapta toplamıştır.

2006 yılında ilk sinema deneyimi olan Polis adlı ilk sinema filminin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi.

2011-2013 yılları arasında ise Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini üstlendi. Dizi birçok başarıya imza attı. Sosyal medyada fenomen haline dönüşen dizi 3. sezon sonunda yayından kaldırıldı. Bu diziye devam ederken 2012-2013 yıllarında ise Şubat dizisinin genel yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Ben de Özledim adlı dizinin yönetmenliğini üstlenmiş, aynı zamanda bu dizide Onur Ünlü rolü ile kendisini canlandırmıştır.

Ayrıca Onur Ünlü Leyla ile Mecnun ekibiyle kurulan ve daha sonra "Bizim işimiz bu değil" diyerek rafa kaldırılan Leyla The Band grubunda davulcudur. Grup bir dönem konserler vermiştir.

ONUR ÜNLÜ FİLMLERİ

1999      Deli Yürek Tretman

                                Tasarım Oyuncu (Umur)

2004      İstanbul Şahidimdir         Senarist

2004      Görünmez Adam             Senarist

2004      Kalbin Zamanı    Senarist              

2005      Körfez Ateşi       Senarist

2005      Beşinci Boyut     Yönetmen

                        Senarist

2006      Polis      Yapımcı, yönetmen, senarist

2006      Sırça Köşk           Senarist

2007      Çocuk   Yönetmen

                senarist

2007      Kör Aşık               Senarist

2008      Nerede Kalmıştık             Yönetmen

2008      Gazi       Senarist

2008      Büyük Buluşma Senarist

2008      Güneşin Oğlu     Yönetmen, senarist       

2009      Kısa'ca Ramazan: Kamil İnsan     Yönetmen, senarist

2009      Beş Şehir             Yönetmen, senarist

2009      Acemi Müezzin Yönetmen

2009      Acı Aşk Senarist              

2011-2013           Leyla ile Mecnun             Yönetmen

2011      Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi             Yönetmen, senarist

2012-2013           Şubat    Genel Yönetmen

2012      Tek Ölüm Yetmez            Yönetmen

2013      Sen Aydınlatırsın Geceyi               Yönetmen, senarist

2013-2014           Ben de Özledim Yönetmen, oyuncu (Onur)

2014      İtirazım var         Yönetmen, senarist

2015      Beş Kardeş          Yönetmen, Senarist

2015      Uzaklarda Arama             Senarist              

2017      Kırık Kalpler Bankası       Yönetmen, Senarist      

2017      Put Şeylere        Yönetmen, Senarist      

2017      Görünen Adam Yönetmen, Senarist

2017      Cingöz Recai       Yönetmen

2018      Dudullu Postası Yönetmen

2018      Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok              Yönetmen, Senarist       

2018      Gerçek Kesit: Manyak    Yönetmen         

2018      Sevgili Komşum Senarist              

2019      Topal Şükran Ve Maceraları        Yönetmen, Senarist

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