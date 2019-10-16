Onur Ünlü yaşı kaç? Onur Ünlü filmleri

Onur Ünlü 24 Haziran 1973, İzmit doğumlu. 1993-1998 yılları arasında Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla birçok şiir yazmıştır. Yazdığı şiirleri Gidiyorum Bu adlı kitapta toplamıştır.

2006 yılında ilk sinema deneyimi olan Polis adlı ilk sinema filminin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi.

2011-2013 yılları arasında ise Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini üstlendi. Dizi birçok başarıya imza attı. Sosyal medyada fenomen haline dönüşen dizi 3. sezon sonunda yayından kaldırıldı. Bu diziye devam ederken 2012-2013 yıllarında ise Şubat dizisinin genel yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Ben de Özledim adlı dizinin yönetmenliğini üstlenmiş, aynı zamanda bu dizide Onur Ünlü rolü ile kendisini canlandırmıştır.

Ayrıca Onur Ünlü Leyla ile Mecnun ekibiyle kurulan ve daha sonra "Bizim işimiz bu değil" diyerek rafa kaldırılan Leyla The Band grubunda davulcudur. Grup bir dönem konserler vermiştir.

ONUR ÜNLÜ FİLMLERİ

1999 Deli Yürek Tretman

Tasarım Oyuncu (Umur)

2004 İstanbul Şahidimdir Senarist

2004 Görünmez Adam Senarist

2004 Kalbin Zamanı Senarist

2005 Körfez Ateşi Senarist

2005 Beşinci Boyut Yönetmen

Senarist

2006 Polis Yapımcı, yönetmen, senarist

2006 Sırça Köşk Senarist

2007 Çocuk Yönetmen

senarist

2007 Kör Aşık Senarist

2008 Nerede Kalmıştık Yönetmen

2008 Gazi Senarist

2008 Büyük Buluşma Senarist

2008 Güneşin Oğlu Yönetmen, senarist

2009 Kısa'ca Ramazan: Kamil İnsan Yönetmen, senarist

2009 Beş Şehir Yönetmen, senarist

2009 Acemi Müezzin Yönetmen

2009 Acı Aşk Senarist

2011-2013 Leyla ile Mecnun Yönetmen

2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi Yönetmen, senarist

2012-2013 Şubat Genel Yönetmen

2012 Tek Ölüm Yetmez Yönetmen

2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Yönetmen, senarist

2013-2014 Ben de Özledim Yönetmen, oyuncu (Onur)

2014 İtirazım var Yönetmen, senarist

2015 Beş Kardeş Yönetmen, Senarist

2015 Uzaklarda Arama Senarist

2017 Kırık Kalpler Bankası Yönetmen, Senarist

2017 Put Şeylere Yönetmen, Senarist

2017 Görünen Adam Yönetmen, Senarist

2017 Cingöz Recai Yönetmen

2018 Dudullu Postası Yönetmen

2018 Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok Yönetmen, Senarist

2018 Gerçek Kesit: Manyak Yönetmen

2018 Sevgili Komşum Senarist

2019 Topal Şükran Ve Maceraları Yönetmen, Senarist