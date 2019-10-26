Onur Yaser Can davasında iki polise ceza

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Onur Yaser Can’ın kardeşi Ezgi Sevgi Can katıldı. Mahkeme başkanı duruşmayı başlatmadan önce Onur Yaser Can’ın davası için 9 yıldır hukuk mücadelesi veren babası Mevlüt Can’ı kaybeden Ezgi Sevgi Can’a “Başınız sağ olsun” dedi.

'Geriye ben kaldım’



Duruşmada söz alan Ezgi Sevgi Can, “Ben 7 Ekim’i 8 Ekim’e bağlayan gece babamı ani bir şekilde kaybettim. Siz babamı tanıdınız. Nasıl güçlü biri olduğunu oğlunun davasını nasıl savunduğunu gördünüz. Babamı öldüren şey tıpkı annem gibi evlat acısının yanı sıra bu adaletsiz düzendir. Yapılan sahtecilik, işkenceyi örtbas etmek için yapılmıştır. Bunların amirleri FETÖ’den hapis cezasına çarptırıldı. Bir aile katledilmiştir. Mahkeme bir ailenin yok oluşunu görmezden gelemez. Geriye bir tek ben kaldım. Benim canım kaldı. Geriye başka bir şey kalmadı” dedi. Ezgi Can, savunmasını bitirdikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.



Mahkeme heyeti sanık polis memurları Soner Gündoğdu ve Salih Bahar’ı “sahte resmi belge düzenleme” ve “resmi belgeyi bozmak veya yok etmek” suçlarından toplamda 6 yıl 5 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıklara yurt dışına çıkış yasağı getirdi.