Onur Yaser Can davasında karar!

Şişli'de, 9 yıl önce esrar satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve gözaltındayken psikolojik işkence ve cinsel tacize maruz kaldıktan sonra evinin penceresinden atlayarak intihar eden 28 yaşındaki ODTÜ mezunu mimar Onur Yaser Can'ın gözaltı tutanaklarında değişiklik yaptıkları iddia edilen Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli iki polis memurunun yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme başkanı başsağlığı diledi

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Onur Yaser Can’ın kardeşi Ezgi Sevgi Can katıldı. Mahkeme başkanı duruşmayı başlatmadan önce 8 Ekim’de babası Mevlüt Can’ı kaybeden Ezgi Sevgi Can’a “başınız sağolsun” dedi.

“Annemi ve babamı öldüren adaletsiz düzen”

Duruşmada söz alan Ezgi Sevgi Can, “Ben 7 Ekim’i 8 Ekim’e bağlayan gece babamı ani bir şekilde kaybettim. Siz babamı tanıdınız. Nasıl güçlü biri olduğunu oğlunun davasını nasıl savunduğunu gördünüz. Babamı öldüren şey tıpkı annem gibi evlat acısının yanı sıra bu adaletsiz düzendir. Bu insanlar ecelleriyle ölmedi. Bırakın kararı görmeyi annemle babam şu mahkemede adil yargılama yapıldığını dahi göremedi” dedi.

"Polis memurları 3 kişinin katilidir"

Can sözlerine şöyle devam etti; “Yapılan sahtecilik, işkenceyi örtbas etmek için yapılmıştır. Bunların amirleri FETÖ'den hapis cezasına çarptırıldı. Bunların hiçbiri onların emri olmadan hareket dahi edemez. Bir aile katledilmiştir. Mahkeme bir ailenin yok oluşunu görmezden gelemez. Sanıklar işlediği sucu emir komuta zincirinde işlemişlerdir. Tutanakta imzası bulunan tüm polis memurları suçludur, 3 kişinin katilidir”

“Geriye bir tek benim canım kaldı”

“Adliye sarayının, katilleri değil beni korumasını talep ediyorum. Geriye bir tek ben kaldım. Benim canım kaldı. Geriye başka bir şey kalmadı.” Ezgi Can savunmasını bitirdikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

6 yıl 5 ay 15’er gün hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme sanık polis memurları Soner Gündoğdu ve Salih Bahar’ı “sahte resmi belge düzenleme” ve “resmi belgeyi bozmak veya yok etmek” suçlarından toplamda 6 yıl 5 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıklara yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Kusur ve kastı olanlara suç duyurusu

Mahkeme o dönem Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görev yapan sahte belge düzenlemek ve yok etmek suçlarında kusur ve kasıtları bulunan kamu görevlilerinin tespit edilerek haklarında dava açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Bir aile yok oldu

Onur Yaser Can’ın annesi Hatice Can, oğlunun acısına daha fazla dayanamayarak oğlunun ölümünün üzerinden 4 yıl geçtikten sonra 2 Mart 2014’de evinin penceresinden atlayarak intihar etti. Oğlunun davasını adeta bir avukat gibi takipçisi olan baba Mevlüt Can ise 8 Ekim’de ana atar damarının yırtılmasına bağlı iç kanama geçirerek hayatını kaybetti. 9 yılda bir ailen 3 kişi hayatını kaybetti. Can ailesinden geriye bir tek Ezgi Can kaldı.