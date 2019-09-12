12.09.2019 - 07:50
Opera ödülleri verildi
Bu yıl 21.si düzenlenen ve Türkiye’nin ilk opera yarışması olma özelliği taşıyan Siemens Opera Yarışması’nda Uğur Atasoy birinci, Sedef İlayda Büyükyörük ise ikinci oldu. Ramazan Karaoğlanoğlu’nun üçüncü olduğu yarışmada dereceye giren isimler dünyanın önde gelen kurumlarında opera eğitimi almaya da hak kazandı.
KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.