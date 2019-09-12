Opera ödülleri verildi

Bu yıl 21.si düzenlenen ve Türkiye’nin ilk opera yarışması olma özelliği taşıyan Siemens Opera Yarışması’nda Uğur Atasoy birinci, Sedef İlayda Büyükyörük ise ikinci oldu. Ramazan Karaoğlanoğlu’nun üçüncü olduğu yarışmada dereceye giren isimler dünyanın önde gelen kurumlarında opera eğitimi almaya da hak kazandı.