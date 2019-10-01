Operasyon haberleri peş peşe geldi! Çok sayıda yakalama kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 9'u muvazzaf 20 kişinin gözaltına alınması için Ankara, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Manisa, Osmaniye, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya ve Balıkesir'de operasyon yaptı. Şüphelilerin 2'sinin yarbay, 2'sinin üsteğmen, 3'ünün teğmen, 13'ünün ise astsubay rütbesinde olduğu, şu ana kadar 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

KONYA MERKEZLİ OPERASYON

Öte yandan Konya merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamların" verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 18 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Aralarında TSK'den daha önceden ihraç edilenlerin de olduğu öğrenilen 50 şüpheliden 36'sı yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ÇÜRÜK RAPORU

İstanbul'da askeri liseleri kazanan ancak kendilerinden olmayan öğrencileri uydurdukları çeşitli bahanelerle oluşturdukları sağlık raporlarıyla eleyen FETÖ mensubu 17 doktor'dan 11'i yakalanıp gözaltına alındı..Haksız olarak elendikleri belirlenen öğrencilere ve ailelerine saygı için yapılan operasyonun adını “Vefa Operasyonu” koyan polisin gözaltına aldığı isimler arasında Binbaşıdan Albaya kadar değişik rütbede "Tabip Asker" bulunurken 6 firari ismin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün askeri yapılanmasına yönelik olarak sürdürülen soruşturmalar kapsamında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’ni kazanan bazı öğrencilerin asker olmasının uydurma sağlık raporlarıyla engellendiği bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda, geçmiş dönemde sınavı kazanan ancak FETÖ mensubu olmayan bazı öğrencilerin “sağlık kurulu raporu ile askeri öğrenci olamaz” kanaati ile askeri liselere girişinin engellendiği belirlendi.

Gerçeğe aykırı bilgilerle düzenledikleri raporlarla, yüzlerce gencin askeri öğrenci olmasının önüne geçtiği belirlenen 17 tabip asker tespit edilip haklarında gözaltı kararı çıkarıldı. Rütbeleri “Tabip Binbaşı” “Tabip Yarbay” ve “Tabip Albay” arasında değişen ve terör örgütü FETÖ mensubu oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için dün sabah İstanbul Mali Şube ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Halen aktif askerlik görevinde de bulundukları belirlenen 17 şüpheli isimden 11'i adreslerine yapılan baskınlarla yakalanarak gözaltına alınırken, yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Askeri okul sınavını kazandıktan sonra askeri liseye gireceğini düşünen ancak düzenlenen düzmece sağlık raporlarıyla hakları elinden alınarak haksızlığa uğradıkları belirlenen gençlerin ailelerinin yaşadığı üzüntü ve hayal kırıklığı sebebiyle operasyona “Vefa Operasyonu” adını veren polisin firari konumdaki 6 FETÖ mensubu askeri tabibin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliden, aralarında 6 eski polisin de bulunduğu 19 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilen 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Kararla birlikte Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında 1'i emekli, 5'i ihraç 6 polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi. Polis, firari 5 şüpheliyi yakalamak için aramalarını sürdürüyor.