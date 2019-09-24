‘Operasyon olacağını hepimiz biliyorduk’

Dünkü duruşmada örgüt adına siyasiler, yargı ve nüfuzlu kişiler arasında kulis faaliyeti yaptığı iddia edilen tutuklu sanık Aylin Atmaca savunma yaptı. Atmaca, operasyon yapılacağını bildikleri iddialarıyla ilgili, “Bunu her gittiğim yerden duyuyordum. Hatta bir AK Partili bir iş adamı bana ‘hayırlı olsun size operasyon yapacaklarmış’ dedi. Gülüştük. Adnan Bey de biliyordu. Hepimiz biliyorduk. Telefon açıp arkadaşlarıma bile söylüyordum” dedi.

‘Geniş çevrem oldu’

Siyasilerle ilgili lobi ve kulis faaliyetleri yaptığı iddialarına değinen Atmaca, babası Ali Adnan Dikmen’in Ankara Hava Kuvvetleri Karargah Daire Başkanlığından emekli bir subay olduğunu, eniştesi Hasan Kundakçı’nın da tanınmış bir emekli korgeneral olduğunu belirterek şunları anlattı: “Babamdan dolayı tanıdığım çok geniş bir askeri çevrem oldu. Eski savunma bakanımız İsmet Sezgin aile yakınımız oluyor. Onun vesilesi ile birçok kişi ile de tanıştım. Beni hep arardı. Davetlere katılırdık. Bundan sonraki hayatım hep cemiyet hayatının içerisinde geçti. Anne ve babamı da Adnan Oktar ile tanıştırdım. Sonra her zaman arkamda oldular.”

Müşteki avukatları ise Adnan Oktar’ın A9 TV’de terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili yaptığı “Fetullah hoca mehdi aşığıdır. Hadislerde belirtilen Kahtani olabilir Fetullah hoca. Çok mübarek muhterem bir insandır” konuşmasını dinletti.

Oktar, konuşmaya ilişkin “O dönemde Fetullah Gülen şiddetle bizden nefret ediyordu. Onu baştan sona kızdıracak bir konuşma oldu. Kahtani ‘bela getiren’ demektir. Mehdiden önce çıkacağı söylenen kişidir” dedi.