MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemOperasyonda basıldılar! Tek tek götürüldüler
29.08.2019 - 10:22| AA

Operasyonda basıldılar! Tek tek götürüldüler

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye getirildi.

Operasyonda basıldılar! Tek tek götürüldüler

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Eskişehir, İstanbul ve Bursa'da 160 polisin katıldığı drone destekli operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda, şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 302,66 gram sentetik uyuşturucu, 10,8 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 37 uyuşturucu hap, öğütücü aparat, üç tabanca, 10 fişek ile iki hassas terazi ele geçirilmişti.

Operasyonda basıldılar Tek tek götürüldüler

36 yıl sonra güneş yüzü gördüVan’ın Özalp ilçesinde 1979 yılında Almanya’daki gurbetçiler tarafından köye hibe edilen ambulans, hasta olmayınca bir süre mandıraya süt taşıdı. Birçok gencin şoförlüğe alıştığı ve arızalanınca garaja çekilen ambulans, 36 yıl aradan sonra sergilendiği mahalle alanında güneş gördü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

Yaralı Kuşlar 99. bölüm fragmanı yayınlandı... Yeni bölümde neler olacak?

Yaralı Kuşlar 99. bölüm fragmanı yayınlandı... Yeni bölümde neler olacak?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı

Süper Loto çekilişi saat kaçta? MPİ 29Ağustos Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi saat kaçta? MPİ 29Ağustos Süper Loto çekilişi

Sıradaki Haber