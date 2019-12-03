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03.12.2019 - 16:44 | | DHA

Son dakika: Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar var

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Son dakika: Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar var

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Pülümür Karayolu'ndaki Sinan köyü mevkisinde meydana geldi. Pülümür ilçesi kırsalında terör operasyonundan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İBB, ünlü sahilin parkını satışa çıkardı!İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bütçeye kaynak oluşturabilmek için Şile'deki Kumbaba Sahili'nde yer alan ve içerisinde park da bulunan araziyi satışa çıkardı. İmar planlarında 'dinlenme ve rekreasyon alanı' olarak yer alan arazi için 22 milyon 795 bin 836 TL muhammen bedel belirlendi. İhale, 4 Aralık'ta (yarın) yapılacak.
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