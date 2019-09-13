Operasyonlar peş peşe geldi: Çok sayıda kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatı ve iltisakı olduğu tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Niğde, Tekirdağ, Konya, Hatay, Ağrı, Kocaeli, Mersin, Tunceli, Kütahya, Kahramanmaraş, Şırnak ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

BALIKESİR

Balıkesir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu - Ankara'da hakkında yakalama kararı çıkartılan zanlı Balıkesir'de gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatılan O.A. ve B.G’nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri, Edremit ilçesinde O.A'yı gözaltına aldı. B.G.'nin ise Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde olduğu anlaşıldı.