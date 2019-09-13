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13.09.2019 - 11:19 | | AA

Operasyonlar peş peşe geldi: Çok sayıda kişi yakalandı

Niğde merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Öte yandan Balıkesir’de de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 kişi yakalandı.

Operasyonlar peş peşe geldi: Çok sayıda kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatı ve iltisakı olduğu tespit edilen  kişilerin yakalanmasına  yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Niğde, Tekirdağ, Konya, Hatay, Ağrı, Kocaeli, Mersin, Tunceli, Kütahya, Kahramanmaraş, Şırnak ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk  edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza  Hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

BALIKESİR

Balıkesir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu  - Ankara'da hakkında  yakalama kararı çıkartılan zanlı Balıkesir'de gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "FETÖ/PDY Silahlı Terör  Örgütüne üye olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının  zararına dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatılan O.A. ve B.G’nin  yakalanması için operasyon düzenlendi.

Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri, Edremit ilçesinde O.A'yı gözaltına  aldı. B.G.'nin ise Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde olduğu anlaşıldı.

 

 

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