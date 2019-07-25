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25.07.2019 - 09:12| AA

Operasyonlar sonuç veriyor... Hepsi tek tek ele geçirildi!

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlar sonuç veriyor... Hepsi tek tek ele geçirildi!
Operasyonlar sonuç veriyor... Hepsi tek tek ele geçirildi!
Operasyonlar sonuç veriyor... Hepsi tek tek ele geçirildi!
Operasyonlar sonuç veriyor... Hepsi tek tek ele geçirildi!
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik Uludere ilçesinin Göllük tepe bölgesi, Kırmızı Yayla mevkisinde, "Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda terör örgütünün kullandığı 2 mağarada ve arazide yapılan aramada, namlu, çatal ayak ve sehpası ile 81 milimetre çapında havan, 11 savunma el bombası, 10 roket atar sevk fişeği, topuk mayını, 2 bin kaleşnikof mühimmatı, 500 bixi mühimmatı, 400'lük mayon, 2 uzun namlulu silah ve kanasa ait şarjör, taaruz tipi el bombası, battaniye, askeri parka, 5 pet şişe, 3 metre kablo,  kamuflajlı kemer, şemsiye, puşi, pil, bağ makası, 2 serum ve çok sayıda yaşam  malzemesi bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

 

 

 

 

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