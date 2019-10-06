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06.10.2019 - 07:50 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Operasyonun adı ‘Barış Pınarı’ mı?

Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı “Barış Pınarları” ifadesi operasyonun kod adı olarak yorumlandı.

Operasyonun adı ‘Barış Pınarı’ mı?

Erdoğan konuşmasında “Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

"BARIŞ PINARI"

Erdoğan’ın, “Barış Pınarları” ifadesini kullanması, olası operasyonun kod adı şeklinde yorumlandı. Erdoğan’ın “Barış Pınarları”nı özellikle çoğul belirtmesi de, olası operasyonun birden fazla noktadan başlayacağına işaret olarak değerlendirildi. Olası harekâtta, çıkarma yapılacak ilk bölgelerin, Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor. 

SOSYAL MEDYADA İSİM BELLİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından #BarısPınarıHarekatı etiketi Twitter gündeminde birinci sıraya çıktı.

 

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