Oppo A9 2020 fiyatı ne kadar? Oppo A9 2020 özellikleri

Son dönemde cep telefonu pazarında oldukça etkin bir pay sahibi olan Çin'li firmalar piyasaya sürdükleri yeni model cep telefonları ile adlarından oldukça söz ettiriyor. Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi telefon markaları ile adından sıkça söz ettiren Çinlliler'in son dönemde Oppo tarafından piyasaya sunulan ve kamerası ile adından sıkça söz ettiren Oppo A9 2020'nin Türkiye satış fiyatına ilişkin detayları sizler için derledik.

Oppo A9 2020 Türkiye'de 4 veya 8 Gb Ram seçeneği ile sunuluyor. 4 gb ram olan telefonlar 64 ve 128 gb hafıza desteği sunuyor. Snapdragon 665 işlemcisi ile dikkat çeken telefonun arka kamerası ise tam 48 megapiksel. Ön kamerası ise 16 Megapiksel

Akıllı telefonlarda dikkat edilen bir diğer detay ise son dönemde pil. Oppo A9 2020'de 5000 mAH'lık pil gücü ile güven veriyor.

OPPO A9 2020 FİYATI

Oppo A9 2020 Türkiye'de 2699 Türk Lirası tavan fiyat olarak teknoloji mağazalarında satışa sunuluyor. Tabi bu fiyat üzerinde internette yaptığınız araştırmaların satın alım yapacağınız sitelerde farklılık gösterme ihtimali oldukça yüksek.