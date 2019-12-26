MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Oraya gidince gördüler! Bunu hiç beklemiyorlardı
ABONE OL
26.12.2019 - 10:34 | | DHA

Oraya gidince gördüler! Bunu hiç beklemiyorlardı

Antalya'da, kaya mezarları ve kiliseleri ile 'Anadolu'nun ikinci Kapadokyası' olarak bilinen Frig Vadisi'ndeki kayalara oyulan mağaralara sprey boyayla yazılar yazıldığı görüldü. Bölgenin piknik yeri gibi kullanılması ve mağaralardaki yazılara, doğaseverler tepki gösterdi.

Oraya gidince gördüler! Bunu hiç beklemiyorlardı
Oraya gidince gördüler! Bunu hiç beklemiyorlardı
Oraya gidince gördüler! Bunu hiç beklemiyorlardı
Oraya gidince gördüler! Bunu hiç beklemiyorlardı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kütahya, Afyonkarahisar ile Eskişehir sınırlarında derin vadiler tarafından şekillenen dağlık alan ve volkanik tüflerden oluşan jeolojik yapısıyla dikkat çeken Frig Vadisi, M.Ö. 900- 600 yıllarında Frigler, daha sonra Romalılar ve Bizanslılar tarafından kullanıldı. Kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı yapılan mağara kalıntıları ile Frig Vadisi'nde her yıl yüzlerce turist ağırlanıyor. 'Anadolu'nun ikinci Kapadokyası' olarak bilinen, ana tanrıça Kybele'ye adanmış açık hava tapınakları, sunaklar ve kaya mezarları gibi birçok yapının bulunduğu bölge, 506 kilometrelik uzun parkuruyla doğa yürüyüşçüleri ve bisikletçilerin rotaları arasında yer alıyor.

SPREY BOYAYLA YAZILAR YAZMIŞLAR

Anadolu'nun önemli mirası Frig Vadisi'nin son halini gören ziyaretçiler, hem üzüldü hem kızdı. Kayaların içine oyulmuş mağaraların duvarlarına, sprey boyayla yazılar yazıldığı görüldü. Bırakılan çöplerden, mağaraların içinin ise piknik yeri olarak kullanıldığı anlaşıldı.

UYARI LEVHASI YOK

Antalyalı profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, muhteşem coğrafya üzerine kurulu büyük medeniyetin yer aldığı Frig Vadisi’nin çok özel bir bölge olduğunu söyledi. Son ziyaretlerinde mağaraların içinde piknik yapanları, ateş yakanları görünce üzüldüklerini anlatan Gök, doğa ve etkileyici tarihin iç içe olduğu bölgede uyarı levhası bulunmadığını kaydetti. Gök, doğal sit alanı olmasına rağmen titizlikle korunamayan Frig Vadisi'nde tahribata karşı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Vatandaşa satacaklardı! Yılbaşı öncesi büyük operasyonİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde eğlence yerleri ve büfelere sahte içki satmak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 ton sahte içki, 2 buçuk milyon sahte bandrol ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bolu Dağı'nda kar ve sis

Bolu Dağı'nda kar ve sis

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sıradaki Haber