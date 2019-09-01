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01.09.2019 - 07:21| İHA

Ordu'da feci olay! Paramparça oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada dolmuş durağı paramparça olurken, 3 kişide yaralandı.

Ordu'da feci olay! Paramparça oldu

Olay saat gece 02:15 sıralarında ilçenin Kaledere Mahallesi Hanboğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesinden Akkuş- Niksar Caddesine ilerlemekte olan Hasan Şener idaresindeki 52 EZ 768 plakalı beyaz eşya servis minibüsü, Liseler Mahallesi Akkuş- Niksar caddesinden ana yola ilerlemekte olan Yusuf Kara idaresindeki 52 LP 209 plakalı kağıt toplama aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hasan Şener idaresindeki 52 EZ 768 plakalı minibüs yol kenarında duran dolmuş durağına ardından ise elektrik trafosuna çarptı. Kaza sonrası minibüs içerisindeki şoför Hasan Şener, yanında bulunan Akın Yeşil ve diğer kamyonetteki sürücü Yusuf Kara yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri gelmesiyle yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Orduda feci olay Paramparça oldu

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası polisin incelemesinin ardından şoför Hasan Şener'in alkollü olduğu öğrenilirken, dolmuş durağının paramparça olması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Kaza sonrası dolmuş durağının sesine uyanan mahalleli ise sokağa dökülürken, polis kazada yıkılan trafo çevresine ise güvenlik şeridi çekti.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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