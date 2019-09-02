Ordu'da organize suç örgütüne operasyon: 32 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bu sabah Ünye'de organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda; tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirilirken, çok sayıda dokümana da el koyuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Balıkçılar çürümüş erkek cesedi buldu!Bursa Mudanya ilçesinde kıyının 3-4 mil açıklarında suyun üzerinde erkek cesedi olduğunu fark eden balıkçıların ihbarı üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, su yüzeyinde bulunan cesedi sudan çıkarttı. Yüksek derecede bozulmalar nedeniyle cesedin 83 gün önce Gemlik'ten yüzmek için atladıktan sonra bulunamayan Serdar Sincan'a ait olduğu üzerinde duruluyor. Aynı olayda muhasebeci mali müşavir Yaman Şipka 12 saat sonra denizde sağ kurtarılırken, Serdar Sincan’ın eşi Natalie Sincan’ın cansız bedenine ise 20 saat sonra ulaşılmıştı.