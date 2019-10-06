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06.10.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Organ nakli çetesine baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastanenin ihbarıyla çalışma başlattı.

Organ nakli çetesine baskın

Başını Ürdünlü Emad Abdul Halim Q.’nun (37) çektiği şebekenin sahte evraklarla İsrailli Mahran Abu L.’ye (37) böbrek nakli yaptırmaya çalıştığı tespit edildi. Mahran Abu L.’nin akrabası gibi gösterilen Ürdünlü başka birinin organ bağışçısı olarak kaydettirildiği tespit edilirken, polis, hastaneye gelen İsrailli Mahran Abu L. ile Ürdün uyruklu Olmazıa G.’yi (39) gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda, başını  Emad Abdul Halim Q.’nun (30) çektiği uluslararası bir şebeke tespit eden ekipler, elebaşıyla birlikte Ürdünlü Nassem Yousuf Mohammed Abu A.’yı (25) da gözaltına aldı. Sorgulamada şebekenin sahte evraklarla akraba gösterdiği böbrek hastası Bulgar Kırıl N. İ.’ye (47) Ukraynalı  Marııa O.’dan (30) ve İsrail vatandaşı Mavuş D.’ye (57) ise Türk vatandaşı Tuncay Ü.’den (29) böbrek nakli yaptırmaya çalıştığı tespit edildi. Sahte evraklarla etik kurula başvuruda bulunduğu da belirlenen şebekenin, nakil başına alıcılarla 100 bin liraya anlaştığı öğrenilirken, nakil çalışmalarında yer alıp tercümanlık yaptıkları belirlenen Moğolistan uyruklu şebeke üyeleri Munkhjın D. (30) ile Dungarmaa C. (32) de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şebeke üyelerinden dördü savcılıktan, beşi adli kontrol kararıyla serbest kalırken, şebeke elebaşı Emad Abdul Halim Q. tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
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