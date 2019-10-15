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15.10.2019 - 17:33 | | İHA

Organizatörlük yapan 2 kişi adliyede!

Çanakkale'de mülteci kaçaklığına yönelik yapılan operasyonlarda, mültecilere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.

Organizatörlük yapan 2 kişi adliyede!

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda önceki gün kaçak olarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 25 yabancı uyruklu mülteci yakalanmış ve işlemlerinin tamamlanması sonrası tamamı Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilmişti. Mültecilere organizatörlük yaptığı tespit edilen Afgan uyruklu M.K. ve A.J. ise gözaltına alınmıştı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 2 zanlı, buradaki işlemlerinin tamamlanması sonrası hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.İkisine de dava açıldı!

Bakanlık duyurdu: 391 gözaltıİçişleri Bakanlığından, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
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