Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi oyuncu kadrosu! Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 31 Ocak 2019 yılında vizyona giren Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan oturuyor. Yılmaz Erdoğan hem oynayıp hem yönettiği filmi sinemalarda gösterime girmesinin ardından büyük bir ilgiyle karşılaştı. Sinamalarda yayındayken Netflix'te gösterime giren film sinemacılar ve Yılmaz Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi. Oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çeken Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminde Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Rıza Kocaoğlu gibi birbirinden usta isimler yer alıyor

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar (Taklacı Ziya)

Güven Kıraç (İhsan)

Ahmet Mümtaz Taylan (Kerami)

Ersin Korkut (Ersin)

Erdem Baş (Dombili Hakkı)

Atakan Çelik (Bahadır)

Safa Sarı (Kunduz)

Mahir İpek (Taci)

Ekin Türkmen (Ecem)

Uğur Bilgin (Polis)

Cihan Talay (Nektar)

Hamza Yazıcı (Muko)

ORGANİZE İŞLER FİLMİ KONUSU

Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.