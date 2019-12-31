31.12.2019 - 12:31 |
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları | Organize İşler 2 konusu
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı vizyona girdiği tarihte izleyicinin ilgisini çekmişti. Organize İşler'in ikinci filmi olan Sazan Sarmalı'nda yeni oyuncuların da kadroya dahil olması izleyiciyi ekrana kilitliyor. Peki, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
ORGANİZE İŞLER 2 KONUSU
İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.
ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan
Kıvanç Tatlıtuğ
Ezgi Mola
Bensu Soral
Rıza Kocaoğlu
Okan Çabalar
Güven Kıraç
Ahmet Mümtaz Taylan