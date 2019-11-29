MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Organize suç örgütüne operasyon! 34 kişi yakalandı
ABONE OL
29.11.2019 - 09:24 | | AA

Organize suç örgütüne operasyon! 34 kişi yakalandı

Ankara merkezli 4 ilde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri iddia edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonda 38 zanlı yakalandı.

Organize suç örgütüne operasyon! 34 kişi yakalandı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri, esnaf ve iş yeri sahiplerini haraca bağlayarak haksız ekonomik çıkar sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takiple örgüt üyelerinin faaliyetlerini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde Ankara merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve çeşitli çaplarda tabanca mermileri ile çek ve senetler ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

 

Arnavutluk'u depremden sonra fırtına vurduArnavutluk'ta 46 kişinin ölümüyle sonuçlanan depremin ardından akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur ve fırtına depremzedelerin çadırlarını dağıttı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kız arkadaşıyla görüntülü konuşmak için yaptı, yakalandı

Kız arkadaşıyla görüntülü konuşmak için yaptı, yakalandı

Bekçilik mülakat sonuçları için beklenti iyice arttı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Bekçilik mülakat sonuçları için beklenti iyice arttı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Beraber gittikleri yerde o bir anda oraya doğru koştu! Sebebi ise...

Beraber gittikleri yerde o bir anda oraya doğru koştu! Sebebi ise...

Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik yaşı kaç?

Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik yaşı kaç?

Sıradaki Haber