25.07.2019 - 10:18| İHA
Örgüt propagandası yapan 12 kişiye gözaltı
İzmir’de HDP’nin bir etkinliğinde terör örgütü PKK’nın sözde örgütsel marşını söyleyerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.
21 Temmuz günü İzmir’in Menemen ilçesi Asarlık Mahallesinde HDP organizesinde yapılan etkinlik esnasında PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından sahiplenilen sözde örgütsel marşları söyleyerek halay çeken 12 şüphelinin terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Bu şüphelilere yönelik Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen yakalama ve arama kararına istinaden 25 Temmuz günü Menemen, Buca ve Karabağlar ilçelerinde Özel Harekat Şubesi destekli yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tahkikatın Terörle Mücadele Şubesinde devam ettiği öğrenildi.
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendiİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor.