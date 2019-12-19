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19.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Orijinal Picasso tablosu çekilişi

Hyperallergic’de yer alan habere göre Fransız yardım kuruluşu Aider les Autres ( Başkalarına Yardım ) ocak ayında “1 Picasso için 100 Euro” başlıklı uluslarası bir çekiliş başlatıyor.

Orijinal Picasso tablosu çekilişi

Çekilişte bilet alan katılımcılar ünlü ressamın 1921 senesinde yaptığı “Nature Morte” adlı yağlı boya tablosunu kazanma şansı yakalayacak. Çekiliş sonucunda elde edilen gelirle Kamerun, Fas ve Madagaskar’da yaşayan insanlara temiz su sağlanacak. İnternet sitesine göre şu anda Paris’teki Picasso Museum’da sergilenen eserin size çıkma olasılığı ise 200 binde 1 ve herkesin 30 bilet almaya hakkı var. Çekiliş, 9 Ocak 2020’de Paris’te bir mahkeme görevlisinin gözetimi altında gerçekleştirelecek. Çekilişe katılmak isteyenler https://1picasso100euros.com/ adresinden biletlerini alabilirler. l

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