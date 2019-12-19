Orijinali 150 bin dolar taklidi 12 bin TL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılıklarına yapılan ihbar ve suç duyuruları üzerine yaptığı çalışmalarda, fiyatı yüz binlerce lirayı bulan kol saatlerinin taklitlerini havalimanı ve gümrüklerden kaçak olarak geçirip yurda sokan bir şebekeyi tespit edip, teknik ve fiziki takibe aldı. Tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, şebekenin Dubai’den yurda giriş yapan kuryesi Özbek uyruklu bir kadının üzerinde İstanbul Havalimanı’nda 500 adet kol saati ile 300 saat parçası ele geçirirken, Gaziosmanpaşa ve Fatih’te bulunan depolarına yaptığı baskınlarda da 2 bin adet imitasyon saat ele geçirdi.



Kaçakçılıkta iki ayrı yöntem kullandığı belirlenen şebekenin, şoförleriyle ücret karşılığı anlaştığı uluslararası çalışan TIR’ların dorselerindeki eşyaların arasına sakladığı imitasyon saatleri Avrupa’dan karayoluyla; Dubai, Çin ve Gürcistan’dan ise alüminyum folyolara sararak havayoluyla kuryeler vasıtasıyla yurda soktuğu ve yakalanma durumunda da “Hediye olarak aldım” yalanına sığınıldığı öğrenildi.









Nişantaşı, Etiler



İstanbul’a getirdikleri saatleri, dükkânlarda ve depolarda kumanda ile açılan gizli bölmelerde tutup, siparişle müşterilerine sattığı belirlenen şebekenin müşterileri arasında Nişantaşı, Kapalıçarşı, Etiler ve Bakırköy gibi semtlerde watch shop işletmeciliği yapan ve daha çok Arap turistlere satış yapan işletmeciler olduğu öğrenildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Gerçeği 5 milyon TL



Ele geçirilen imitasyon saatlerin 500 lira ile 12 bin lira arasında fiyatlara satıldığı ve toplam piyasa değerinin 3 milyon 850 bin lira olduğu öğrenildi. Orijinalleri milyonlarca lira değerinde olan 2 bin 751 adet saatin arasında yer alan ve ünlü bir markaya ait olup gerçek değeri 875 bin dolar (5 milyon 100 bin lira) olan bir saatin ise şebeke tarafından 12 bin liraya satıldığı tespit edildi.

