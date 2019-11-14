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14.11.2019 - 23:30 |

Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

Youtube'un en sevilen kullanıcılarından biri olan Orkun Işıtmak, bu akşam Eser Yenenler Show'a konuk oluyor. Peki günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir açıklama geldi. Türkiye'de yapılacak olan Exatlon'u ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın sunacağını belirtti. Peki, Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak kaç yaşında?

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

Orkun Işıtmak 8 Ocak 1996, İzmir doğumlu. Türk komedyen ve YouTube'da faaliyet gösteren vlogger'dır. İstanbul Üniversitesi'nde okumaktadır. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "İyi Oyun"filminde oynadı. 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En iyi YouTuber/Instagrammer Ödülünün Sahibi Oldu.

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